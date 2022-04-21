ВСУ нанесли поражение силам РФ возле Александровки
- 21.04.2022, 7:38
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Вражеский штурм захлебнулся в огромных потерях.
Украинские военные на южных рубежах обороны нанесли российским оккупантам очередные потери в живой силе и технике.
Был отражен вражеский штурм около Александровки Херсонской области, а также ликвидированы посты наблюдения противника.
Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования "Юг".
Отмечается, что в Херсонской области населенные пункты находятся под постоянными обстрелами со стороны войск РФ.
"Возле Александровки враг пытался продолжить штурм, но успеха не имел. Нашим разведподразделением были обнаружены и уничтожены два скрытых поста наблюдения противника", - говорится в сводке.
В Николаевской области бойцы ВСУ сбили российский БПЛА "Орлан-10", с помощью которого оккупанты пытались провести воздушную разведку.
Враг продолжает наносить артиллерийские удары по жилым кварталам и мирным жителям самого Николаева и области.
"Общие потери врага на южном рубеже нашей обороны составили 34 рашиста и 7 единиц техники, среди которых танк, самоходная гаубица "Мста-С", реактивная система залпового огня, другая бронированная, автомобильная, инженерная техника", - рассказали военные.
Также в ОК "Юг" отметили, что в Херсонской области российские оккупанты активизировали подготовку к своему фейковому "референдуму", перенеся дату проведения на 27 апреля.
Кроме того, в Николаевской области в населенных пунктах вблизи админграницы с Херсонской областью захватчики заставляют местное население под угрозой оружия псевдо-голосованием "выбирать" себе новую местную "власть", лояльную к оккупантам.