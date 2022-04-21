В Минске началось «дело контролеров»? 21.04.2022, 7:57

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Возбуждены десятки уголовных производств.

Три десятка контролеров столичного общественного транспорта стали фигурантами уголовных дел о коррупции с начала 2021 года, больше половины уже осудили на лишение свободы с отсрочкой. Об этом сообщили на совещании в КТУП «Минсктранс» с участием представителей Следственного комитета.

Речь идет об уголовных делах по статье о злоупотреблении властью или служебными полномочиями (ч. 2 ст. 424 УК). Так, в 2021 году было возбуждено 21 дело против 21 контролера за действия, совершенные в том же или 2020 году. Из них 16 человек уже осуждены, приговор — три года лишения свободы с отсрочкой на два года и с лишением права занимать определенные должности. На одного человека также наложили крупный штраф. Большинство уже уволены, остальные понижены на работе.

С начала 2022 года таких дел в Минске возбуждено уже девять. Замначальника УСК по Минску Денис Шаман привел один из примеров. Двое контролеров в Первомайском районе ловили безбилетников, у тех не было при себе документов, чтобы не везти задержанных в милицию, контролеры брали у них наличные в качестве штрафа и отпускали. А позже выписывали штрафы на других людей, которых они уже оформляли раньше. Эти двое контролеров взяты под стражу.

По мнению замначальника СК, причина таких преступлений — низкое правосознание работников и недостаточный контроль со стороны руководства. Директор «Минсктранса» по итогам совещания пообещал, что больше такого не допустит.

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