Стало известно точное место затопления флагманского ракетного крейсера «Москва» 21.04.2022, 8:02

2,260

Остатки «корабля №1» Черноморского флота РФ находятся на глубине 50-60 метров.

Стали известны координаты места, где на дне Черного моря находятся останки российского крейсера Москва, подбитого украинскими ракетами Нептун.

Остатки флагмана ЧФ РФ находятся в ориентировочных координатах 44°56' N 31°44' E, на глубине 50-60 метров. Этот район вычислен с опорой на дополнительную информацию, полученную из собственных источников, пишет Defence Express.

При этом стало известно об аномальной активности спасательных и водолазных кораблей Черноморского флота РФ в 75 км юго-западнее мыса Тарханкут. Это указывает на проведение россиянами работ.

Также известны координаты, в которых был поражен ракетный крейсер и началась его буксировка в порт. Как сообщали сами россияне, во временно оккупирован Севастополь. Сочетание этого вектора, направления и дальности от мыса Тарханкут дает достаточно точный район дна Черного моря.

"Если расчеты правильные, то ракетный крейсер Москва находится на довольно умеренной глубине в 50-60 метров. Это позволяет использовать водолазы для обследования остатка корабля. Если бы он затонул на 30-40 км южнее, то даже обследовать его на глубине 4 600 метров было бы гораздо более трудной задачей", - отмечают специалисты.

Уточняется, что эти глубины, в частности, позволяют организовать подъем частей корабля и их вооружение.

В первую очередь, противокорабельные ракеты П-1000 Вулкан, часть из которых может иметь ядерный заряд. В то же время, такие операции в значительной степени зависят от того, как именно Москва легла на дно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».