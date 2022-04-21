Эксперт: Позиции Шойгу пошатнулись 1 21.04.2022, 8:06

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В Кремле ищут виновных за провал «блицкрига».

По словам эксперта, позиции главы военного ведомства и начальника генерального штаба армии страны-оккупанта, Сергея Шойгу и Валерия Герасимова - пошатнулись.

Российский диктатор Владимир Путин активно ищет "козлов отпущения" среди генералов своей армии ‒ из-за огромных потерь в Украине и провала блицкрига после начала военного вторжения 24 февраля. Об этом в интервью порталу "Новая газета. Европа" рассказал военный эксперт Юрий Федоров.

По словам эксперта, позиции главы военного ведомства и начальника генерального штаба армии страны-оккупанта, Сергея Шойгу и Валерия Герасимова пошатнулись.

В то же время, он считает, что диктатор Путин точно не пойдет на единовременную расправу против генералов ‒ во избежание возможного бунта. Федоров отдельно отметил, что кремлевский хозяин постепенно расправится с ними, но процесс будет сильно растянут по времени.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу попал в реанимацию и подключен к аппаратам обеспечения жизнедеятельности. У него - обширный инфаркт. Выживет ли Шойгу - неизвестно.

Об этом сообщил со ссылкой на собственные источники в Москве российско-израильский общественный деятель, бывший совладелец "Юкоса" Леонид Невзлин.

"Шойгу выбыл из игры, возможно, он станет инвалидом, если выживет. У него случился вдруг обширный инфаркт, он в реанимации, подключен к приборам. Ходят слухи, что инфаркт мог возникнуть не по естественным причинам", – написал Невзлин.

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