На Солнце появились гигантские темные пятна 2 21.04.2022, 8:08

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Ученые объяснили, что это означает.

Ученые зафиксировали появление двух больших групп солнечных пятен на поверхности Солнца. Часть из них имеют настолько большой размер, что могут целиком поглотить Землю. Группы пятен были названы AR2993 и AR2994. В то же время присутствует еще одна группа, которая на сегодняшний день остается скрытой от человеческих глаз. Эти пятна спровоцировали невероятно сильные извержения, которые всего несколько дней назад миновали Землю и направились дальше в космическое пространство.

Об этом сообщает Live Science.

В каждую группу входит несколько солнечных пятен огромного размера, который превышает в разы размер нашей планеты. Их появление происходит тогда, когда начинается 11-летний солнечный цикл. Стоит отметить, что каждый новый цикл обладает определенными периодами как минимальной, так и максимальной солнечной активности. Чем больше на поверхности Солнца присутствует пятен, тем больше будет происходить солнечных вспышек.

На данный момент Солнце начало проходить уже 25-й цикл. Оно еще не успело достигнуть своей максимальной активности, поэтому ученые заявляют о том, что в дальнейшем на его поверхности появится много новых пятен. Соответственно, они спровоцируют возникновение вспышек, которые будут отличаться между собой показателями мощности.

Дин Песнелл из Центра космических полетов NASA имени Годдарда отметил, что в следующие несколько лет появится много очень больших пятен и то, что мы можем видеть сегодня – не предел возможностей Солнца.

В 2024-2025 году Солнце достигнет пика солнечной активности. Это приведет не только к появлению красивых северных сияний, но и возникновению мощных геомагнитных бурь. В свою очередь из-за этого могут начать хуже функционировать спутники, электрические сети, пострадать могут даже те астронавты, которые находятся в открытом космосе.

17 апреля пятна, расположенные в невидимой, но активной области Солнца, спровоцировали невероятно сильную вспышку класса Х1.1. Благодаря тому, что данный поток прошел мимо нашей планеты, он не причинил никому никакого вреда. Стоит отметить, что именно вспышки класса Х принято считать наиболее мощными.

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