Литва решила ускорить выход из общей с Беларусью и Россией энергосистемы 3 21.04.2022, 8:25

2,660

ЕС и Вильнюс обсуждают возможность ускорить этот процесс.

Литва обсуждает с ЕС возможности ускорить процесс выхода из энергосистемы БРЭЛЛ и произвести синхронизацию с сетями материковой Европы, заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис, пишет Delfi.

Электрическое кольцо БРЭЛЛ (ЭК БРЭЛЛ) — это синхронный режим работы энергетических систем Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы, сложившийся на основе соглашения от 7 февраля 2001 года и названный по первым буквам названий этих государств.

По утверждению литовского министра, если страны Балтии будут отключены от общей с Беларусью и Россией электроэнергетической системы БРЭЛЛ, жители Литвы не ощутят это отключение, потому что в то же самое мгновение Литва через Польшу будет подключена к сетям Западной Европы.

«Импорта из России почти нет, так что по сути особенно ничего и не изменится, изменится только то, что для сохранения стабильности сети нам нужно будет прикладывать на самом деле очень много усилий, потому что нет определенного оборудования, которое мы должны установить до синхронизации, которое позволит просто работать безопасно. Это основной момент, не то что бы чего-то не хватает или всего хватает, а определенное техническое оборудование еще не готово, чтобы мы могли действовать совершенно безопасно», – сказал Дайнюс Крейвис.

Министр не исключил, что отключение Литвы от кольца БРЭЛЛ вызовет сбои, однако он считает, что страна к такому событию готова и потребители не почувствуют никаких изменений в системе. «Конечно, возникнут некоторые напряженности, но мы готовы решить их технически, и я думаю, что жители этого даже не почувствуют», – отметил Крейвис, подчеркнув, что импорт электроэнергии из России в Литву в настоящее время минимален.

Страны Балтии намерены синхронизировать электросети с сетями материковой Европы и отключиться от постсоветского кольца БРЭЛЛ до конца 2025 года. Ответственные за энергетику министры всех трех государств после начала событий в Украине призвали Евросоюз ускорить этот процесс.

По словам Крейвиса, сейчас с Европой обсуждаются возможности ускорить определенные процессы с целью произвести синхронизацию раньше. Однако он сказал, что не может указать дату, когда Литва может быть полностью готовой к отключению от БРЭЛЛ и синхронизации с Западом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».