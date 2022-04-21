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В Харьковской области значительно увеличилось количество раненых оккупантов

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  • 21.04.2022, 8:34
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В Харьковской области значительно увеличилось количество раненых оккупантов

Их массово свозят в поликлинику Балаклеи.

В Балаклее Харьковской области раненых российских оккупантов начали размещать в городской поликлинике.

Как отмечает Генштаб ВСУ, это происходит несмотря на то, что госпиталь для оккупантов оборудован в здании местной музыкальной школы.

«Размещение оккупантов в городской поликлинике свидетельствует о значительном росте числа раненых и проблемах с их последующей медицинской эвакуацией», — говорится в сводке.

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