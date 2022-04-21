«Лукашенко почуял запах черной метки» 6 21.04.2022, 8:38

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Диктатор боится дворцового переворота?

В Дворце говорят, что Лукашенко, вернувшись с "клоунады под ракетным соусом", оказался не в духе. Причем на этот раз все касалось не столько здоровья, сколько общего эмоционального фона, пишет Telegram-канал "CYNIC".

"Будто позвали на сбор перед Новым Годом",- шепчет товарищ.

В прошлый раз - в тот самый, когда Токаев и Назарбаев улетели на разных самолетах - подобный настрой закончился полным свержением "отца нации" Назарбаева - клан пошел ко дну и был полностью подмят хитроумным Токаевым, который сейчас реализует практику реальной многовекторной игры по стабилизации международных отношений, пытаясь максимально прикрыть кремлевское направление как токсичное и опасное.

А вот Лукашенко форточку в Кремль закрыть не может.

Леди Капуста, получившая награду, была явной фавориткой президентского трона после созыва ВНС. Сейчас на нее смотрят с подозрением как на очередного Токаева, который сковырнет "отца нации" и отправит в тюрьму/психушку.

В эту же плоскость кулуарных рисков попал любимый по линии Кремля представитель СовБеза Вольфович.

Один из читателей любезно напомнил про "любителей сакральных дат в Кремле". 30 декабря 1922 был подписан договор о создании СССР.

Теперь - спустя сто лет - один из "историков-символистов" опять хочет создать СССР, но в новой "капиталистической" форме. Все то же самое, но с олигархами сверху.

9 мая на данной оси вновь сместилось. Теперь цель не в присоединении Донбасса под "День Победы", а в шествии... в Мариуполе.

Планы, стоит сказать, меняются кардинально: от Киева за 4 дня до митинга в Мариуполе через 2 месяца.

Но декабрь далеко, поэтому план "сладок и приятен" - "ЛНР", "ДНР", "Союзное Государство с РБ" и все это как новый Советский Союз.

Кто-то на старости лет почувствовал себя Лениным.

Но Дворец гудит после турне по Дальнему Востоку. Почти все ходят с траурной миной. Лукашенко зачем-то экстренно созывает "молодняк", попутно рассказывая, что "пора жить по законам".

Очень похоже, что после Дальнего Востока Лукашенко почуял запах черной метки.

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