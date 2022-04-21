Украинские воины разгромили наемников из ЧВК «Вагнера» под Попасной 3 21.04.2022, 8:40

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Захватчиков ликвидировали бойцы бригады имени короля Даниила.

Королевская бригада ВСУ успешно ликвидировала наемников ЧВК «Лига» (бывшая ЧВК «Вагнера»), пытавшихся попасть в Попасную.

Об этом сообщает 24 ОМБр имени короля Даниила.

На подходе к луганской Попасной русских наемников встретили украинские военные. Они не позволили оккупантам пройти штурмом и нанесли россиянам значительные потери.

В 24 ОМБр имени короля Даниила акцентировали, что оккупантам здесь особенно рады – всех, кто приходит в Украину с оружием в руках, ждет украинский гнев.

«Оккупанты почти добежали до Попасной, устали и получили «заслуженный вечный отдых». Королевичи всегда так радостно встречают всех, кто с оружием в руках приходит на нашу Родину», — говорится в сообщении.

Фото можно посмотреть по ссылке. Осторожно: шокирующий контент!

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