«Устроил погром в ванной»: Илларионов рассказал о реакции Путина на гибель крейсера «Москва» 14 21.04.2022, 8:51

22,394

Уничтожение флагманского корабля — важная символическая победа ВСУ.

Старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов прокомментировал информацию, которую распространяли российские анонимные каналы о том, что президент России Владимир Путин якобы был в ярости из-за уничтожения флагмана Черноморского флота РФ крейсера Москва и даже устроил погром в ванной и сломал несколько стульев.

"Профессор Преображенский призывал нас не читать советских газет, а когда ему говорили, что других нет, то отвечал, что тогда не нужно читать никаких. Так и с телеграм-каналами – читать их можно, но доверять им нужно очень осторожно. По крайней мере, тому, что касается внутренней кухни путинского двора. Часто их тексты – это художественное творчество авторов телеграм-каналов (…) Однако это художественное творчество часто не имеет отношения к реальной жизни", - сказал Илларионов во время чата на "Главреде".

При этом, по его словам, уничтожение крейсера Москва является одним из крупнейших и важнейших символических действий, совершенных Вооруженными силами Украины.

"Однако судьба войны в Украине решалась, решается и будет решаться сухопутными войсками, то есть на земле. Но, с точки зрения символики, это безусловно крупное достижение украинской армии, которое оказывает важное воздействие на общественное сознание не только в России, но и во всем мире", - добавил Илларионов.

Почему погиб крейсер Москва

13 апреля на российском ракетном крейсере Москва Черноморского флота РФ возник пожар из-за попадания в него ракет украинского противокорабельного комплекса Нептун.

14 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что корабль Москва затонул. Чиновник назвал ситуацию крупнейшим поражением Черноморского флота со времен Второй мировой войны.

Сначала в Минобороны РФ подтвердили только серьезные повреждения корабля. То, что судно тонуло, или в него попали украинские ракеты Нептун, там не сказали.

В Вооруженных силах Украины подтвердили, что войска нанесли по крейсеру Москва удар ракетой Нептун. Корабль получил серьезный урон и начал идти на дно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».