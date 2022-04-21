В Юрмале из-за санкций закрылся санаторий, принадлежащий управделами Лукашенко 6 21.04.2022, 9:17

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Постояльцев попросили до вечера 20 апреля покинуть номера.

В латвийской Юрмале из-за санкций прекратил свою работу санаторий «Белоруссия», сообщает портал Baltijas Balss. Он принадлежит управделами Лукашенко.

На сайте оздоровительного учреждения указано, что «в связи с санкционными ограничениями» с 20 апреля 2022 года «прием и размещение отдыхающих прекращается». Постояльцев попросили до вечера 20 апреля покинуть номера.

По данным Baltjas Balss, без работы остались 180 сотрудников санатория. Директор «Белоруссии» Александр Груздов, который уже уехал на родину, сообщил журналистам, что белорусы здесь в последнее время не отдыхали.

Среди постояльцев преобладали жители Латвии. В год санаторий выплачивал в бюджет Латвии около 1,2 млн евро налогов.

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