ВСУ уничтожили на Донбассе отряд привезенных Кремлем ливийцев и сирийцев 3 21.04.2022, 9:25

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Наемники плохо сражаются в климатических условиях Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов оценил, насколько боеспособны ливийцы и сирийцы, которых зафиксировали среди наемников ЧВК Вагнера на Донбассе.

Алексей Данилов сообщил, что на территории временно оккупированных Луганской и Донецкой областей сражается не более 500 наемников из Ливии и Сирии.

По его словам, сложно комментировать их боеспособность, ведь сегодня есть только фотографии этих людей, которые были уничтожены в Луганской области, в Попасной.

"Трудно сказать, какие они воины – у нас другие климатические условия, и война, наверное, другая. Я думаю, что они не очень ожидали того, что они здесь увидели",– отметил Алексей Данилов.

По его мнению, на территории Донецкой и Луганской областей может быть 300, 400 или 500 сирийцев и ливийцев. Больше, даже физически, сложно завести, потому что у них там тоже идет война.

"Обнажать тот фронт я не знаю, насколько они будут. Тем более что там сейчас в Иранском Курдистане так же начались боевые действия", – объяснил Данилов.

Также он подтвердил, что ВСУ полностью уничтожили небольшой отряд сирийских и ливийских наемников, в состав которого входило около 20 – 25 человек.

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