Ученые обнаружили в Турции подземный город с удивительными артефактами 21.04.2022, 9:31

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Они датируются первыми веками нашей эры.

В подземном городе, известном как поселение в раннехристианскую эпоху, в районе Мидьят в Мардине было обнаружено большое количество артефактов 2-го и 3-го веков. Об этом пишет Arkeo News.

Мидьят находится примерно в 1,5 часах езды от Мардина. Мидьят, где каменные особняки, ворота с арками, сурьянские церкви с минаретообразными восходящими башнями-гонгами, напоминает средневековый город.

В районе была обнаружена пещера в рамках начатого два года назад проекта по очистке и сохранению исторических улиц и домов. После того, как было установлено, что пещера является проходом в разные места с коридорами, были начаты раскопки по раскопкам подземного города.

Пожилые жители района знали о городе, но не знали о его важности. Подземный город занимает большую часть района и настолько велик, что археологам не удалось раскрыть все части города.

Историки утверждают в исторических источниках, что Мидьят получил свое название от слова «Матиате», означающего «Город пещер», и что название «Матиате» упоминается в ассирийских надписях в 9 веке до нашей эры. Вероятно, отсюда и произошло название Мидьят.

В ходе этих раскопок, проведенных при сотрудничестве Министерства культуры и туризма, Главного управления культурного наследия и музеев, Музея Мардина и муниципалитета Мидьят, в подземельях были обнаружены культовые сооружения, силосы, колодцы и проходы с коридорами. город. Специалисты также нашли в разных частях города множество артефактов, относящихся ко II и III векам нашей эры.

Гани Таркан, директор музея Мардина и руководитель раскопок в Матиате, сказал, что их работа распространится на весь район. Заявив, что подобные примеры подземных городов были найдены в Анатолии, но подземный город Мидьят имеет совсем другие характеристики, Таркан продолжил: «Матиате непрерывно использовался в течение 1900 лет. Сначала он был построен как укрытие или место для побега. Как известно, христианство не было официальной религией во втором веке. Семьи и группы, принявшие христианство, обычно укрывались в подземных городах, чтобы избежать преследований Рима, или образовывали подземные города. Возможно, подземный город Мидьят был одним из жилых помещений, построенных для этой цели. Это район, где, по нашим оценкам, под землей проживало не менее 60-70 000 человек».

Подземный город Мидьят до сих пор в значительной степени не исследован, но первоначальные исследования показывают, что его размеры и характеристики могут соперничать с Деринкую, крупнейшим раскопанным подземным городом в Каппадокии, в котором могут разместиться 20 000 человек.

Подобные примеры подземных городов можно найти в Анатолии, но Мидьят имеет совсем другую особенность. Как заявил руководитель раскопок в Матиате Гани Таркан:

«Над подземными городами в Невшехире и Кайсери не было жизни. Но он заявил, что все сооружения над подземным городом Мидьят зарегистрированы».

«Под ней другая история, другой период, а над ней другая дата. В то время как дома наверху датируются 17, 18 и 19 веками, внизу находится совершенно другой город. Этому городу 1900 лет», — добавил он.

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