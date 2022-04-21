В России сожгли военкомат: данные призывников сгорели 10 21.04.2022, 9:42

9,700

Здание забросали «коктейлями Молотова».

В России забросали "коктейлями Молотова" военкомат. В результате пожара пострадали комнаты, где хранились данные призывников.

Инцидент произошел ночью с 17 на 18 апреля в поселке городского типа Зубова Поляна в Мордовии, сообщает "24 канал".

Военный комиссар Николай Шлыков отказался комментировать пожар в военкомате. Но местная полиция возбудила уголовное дело "за умышленное уничтожение имущества".

По информации местных телеграм-каналов сообщил, что пожар в "Военном комиссариате Зубово-Полянского и Торбеевского районов" вспыхнул примерно в три ночи. Пострадали комнаты, где хранились данные призывников. Один из кабинетов полностью сгорел, уничтожены несколько компьютеров.

Позже на месте пожара обнаружили 4 бутылки с зажигательной смесью. Никаких следов нападавшие не оставили, а камер и сигнализации в военкомате нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».