В России сожгли военкомат: данные призывников сгорели

В России сожгли военкомат: данные призывников сгорели10
- 21.04.2022, 9:42
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Здание забросали «коктейлями Молотова».
В России забросали "коктейлями Молотова" военкомат. В результате пожара пострадали комнаты, где хранились данные призывников.
Инцидент произошел ночью с 17 на 18 апреля в поселке городского типа Зубова Поляна в Мордовии, сообщает "24 канал".
Военный комиссар Николай Шлыков отказался комментировать пожар в военкомате. Но местная полиция возбудила уголовное дело "за умышленное уничтожение имущества".
По информации местных телеграм-каналов сообщил, что пожар в "Военном комиссариате Зубово-Полянского и Торбеевского районов" вспыхнул примерно в три ночи. Пострадали комнаты, где хранились данные призывников. Один из кабинетов полностью сгорел, уничтожены несколько компьютеров.
Позже на месте пожара обнаружили 4 бутылки с зажигательной смесью. Никаких следов нападавшие не оставили, а камер и сигнализации в военкомате нет.