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Британская разведка раскрыла планы оккупантов к 9 мая

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  • 21.04.2022, 9:50
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Британская разведка раскрыла планы оккупантов к 9 мая

Захватчики пытаются продвинуться в сторону Краматорска.

По данным Министерства обороны Великобритании, похоже, Россия очень хочет добиться каких-нибудь серьезных успехов в Украине к 9 мая.

В ведомстве отметили, что к этой дате российская оккупационная армия может пытаться провести «быстрые и мощные» операции.

Также российские силы продвигаются в сторону Краматорска, который продолжает подвергаться постоянным ракетным обстрелам.

Сохраняется активность российской авиации, поскольку Россия стремится оказать поддержку своему наступлению на востоке Украины, подавить и уничтожить средства украинской ПВО.

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