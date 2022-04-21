Британская разведка раскрыла планы оккупантов к 9 мая

Британская разведка раскрыла планы оккупантов к 9 мая3
- 21.04.2022, 9:50
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Захватчики пытаются продвинуться в сторону Краматорска.
По данным Министерства обороны Великобритании, похоже, Россия очень хочет добиться каких-нибудь серьезных успехов в Украине к 9 мая.
В ведомстве отметили, что к этой дате российская оккупационная армия может пытаться провести «быстрые и мощные» операции.
Также российские силы продвигаются в сторону Краматорска, который продолжает подвергаться постоянным ракетным обстрелам.
Сохраняется активность российской авиации, поскольку Россия стремится оказать поддержку своему наступлению на востоке Украины, подавить и уничтожить средства украинской ПВО.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 April 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 21, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/8v54OEcrMa
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/iMDgTAQ9YV