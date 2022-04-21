Долги белорусских предприятий побили исторический рекорд 21.04.2022, 9:49

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Больше всего долгов по кредитам и займам накопили флагманы Гродненской области.

Флагманские компании сообщили о размерах долгов по кредитам и займам. Их сумма оказалась максимальной за историю измерений, пишет сайт banki24.by.

В нашей стране данные о финансах и расчетах крупных и средних организаций приходят с задержкой от окончания отчетного периода. По этой причине в апреле самая свежая информация относится к отчетной дате 1 марта.

На 1 марта 2022 года флагманские организации сообщили о задолженности по кредитам и займам в объеме 103,1 млрд BYN. Таковы итоги подсчетов обязательств валообразующих бизнесов страны.

На отчетную дату было установлено максимальное значение долга флагманов РБ за историю наблюдений. Предыдущий рекорд по сумме обязательств продержался всего один месяц.

По сравнению с началом года размер долга вырос на 5,5%. Увеличение обязательств флагманов произошло во всех областях и в Минске.

Ранее рост долга флагманов был связан с корректировками курса белорусского рубля, поскольку обязательства частично номинированы в валюте. Например, за 2020 год накопленный долг в BYN-эквиваленте увеличился на 23,8% (по Белстату).

Официальный курс доллара к белорусскому рублю на 1 февраля был равен 2,6149 BYN за 1 USD, к евро – 2,9113 BYN за 1 EUR. На 1 марта официальные курсы составили 2,7597 и 3,0873 BYN соответственно. Отсюда и рост задолженности флагманов в пересчете на белорусские рубли.

Что с долгами в регионах и отраслях экономики?

Больше всего долгов по кредитам и займам накопили флагманы Гродненской области – 25,1 млрд BYN на отчетную дату. На территории этого региона достраивается Белорусская АЭС. От «гродненцев» несколько отстали главные предприятия Минска с долгом 22,7 млрд BYN.

В других областях раскладка по размеру долга была следующей: Брестская – 5,4 млрд BYN, Витебская – 9,7 млрд BYN, Гомельская – 16,2 млрд BYN, Минская – 16,5 млрд BYN, Могилевская – 7,5 млрд BYN. По скорости роста обязательств в 2022 году первое место в стране заняла Витебщина – плюс 10% за 2 месяца.

Последнее место Брестской области по размеру долга связано с модернизацией в регионе. Компании из Брестчины брали кредиты на меньшие суммы и не успели накопить рекордные долги.

Около 70,7% долга по кредитам и займам сформировала промышленность. К 1 марта 2022 года флагманы промышленности накопили обязательства на сумму 72,9 млрд BYN.

Рост долга промышленников за 2 месяца 2022 года составил 7,7%. Задолженность отрасли на 1 марта стала рекордной за историю замеров, предыдущий максимум продержался лишь месяц.

Долги лидеров обрабатывающей промышленности составили 47,2 млрд BYN, горнодобывающей – 3,3 млрд BYN, энергетики – 22,3 млрд BYN. В 2021-м энергетика выступала драйвером роста задолженности в промышленности. За прошлый год сумма долга у флагманов энергетики подскочила в 4,9 раза.

На 1 марта кредиты и займы флагманов сельского хозяйства составили 6,4 млрд BYN, строительства – 1,5 млрд BYN, оптовой торговли – 2,8 млрд BYN, розничной торговли – 4,3 млрд BYN, транспорта – 4,0 млрд BYN, информации и связи – 1,9 млрд BYN, финансов и страхования – 3,1 млрд BYN.

На отчетную дату флагманы имели просроченные долги по кредитам и займам. По Белстату просроченная задолженность – это задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами и/или законодательными актами. На 1 марта 2022 года размер просроченных долгов у валообразующих компаний составил 2,241 млрд BYN.

Что будет с долгами на следующие отчетные даты?

На 1 апреля официальные курсы доллара и евро составили 2,9732 и 3,3084 BYN соответственно. Также в марте белорусский рубль существенно ослаб к российскому: курс Нацбанка за месяц изменился с 3,2978 до 3,5178 BYN за 100 RUB. Значит при прочих равных условиях валютная компонента обязательств флагманов должна вырасти на размер курсовых разниц.

Коррективы в динамику задолженности флагманов может внести действие указа №137 от 7 апреля 2022 года «Об исполнительных документах». Согласно указу №137 исполнение исполнительных документов, выданных (вынесенных) в пользу резидентов иностранных государств, совершающих в отношении белорусских юрлиц и (или) физлиц недружественные действия, по перечню, определенному Совмином, приостанавливается.

Также по указу №137 банки и небанковские кредитно-финансовые организации, Банк развития отказывают в приеме платежных требований без акцепта плательщика, оформленных на основании исполнительных документов. Платежные требования, направленные в банки для исполнения (обработки) до даты вступления в силу указа №137, отзываются либо их исполнение приостанавливается в установленном законодательством порядке. Указ №137 вступил в силу 10 апреля.

Согласно постановлению Совмина №209 от 6 апреля 2022 года в перечень государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юрлиц и (или) физлиц, вошли Австралия, государства-члены Евросоюза, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, Новая Зеландия, Албания, Исландия, Северная Македония, Великобритания, США, Черногория, Швейцария.

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