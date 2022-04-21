Кикабидзе: Могу на 100% сказать – Путин свою страну погубил 5 21.04.2022, 10:01

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Фото: depositphotos.com

Точка невозврата пройдена.

Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи" 20 апреля заявил, что Владимир Путин стремился стать для России героем, но на самом деле он свою страну погубил.

"Он хочет вернуться домой героем. Потому что если он вернется как не герой, его могут свои же и наказать. Но могу на 100% сказать – он свою страну погубил. Он свою Родину не любит", – сказал актер.

Кикабидзе заявил, что "все гадости наказуемы", поэтому Путину будет трудно "вернуться обратно" после войны в Украине. По мнению актера, россияне еще не видели всего, что происходит в Украине, поэтому продолжают поддерживать своего президента.

"А эти грехи уже на многих лежат. Эти изнасилования маленьких девочек, убийства колоссального размера и количества людей, этот цинизм", – отметил актер.

Он подчеркнул, что Россия все еще пытается замалчивать войну, называя ее спецоперацией.

"Это какой цинизм так назвать это все. Это стопроцентный геноцид", – подчеркнул он.

Даже учитывая, что россиянам "промывают мозги 24 часа", Кикабидзе считает их виновными. И последствия не заставят себя ждать.

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