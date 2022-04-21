Что будет с импортом из ЕС в Беларусь после запретов на границе? 21.04.2022, 10:14

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Цены на многие товары и их ассортимент могут резко измениться.

Пока мировые цепочки поставок продолжают рассекать ковид и военные действия в Украине, на границе Евросоюза и Беларуси добавилось плюс одно ограничение — на этот раз для грузоперевозчиков. Белорусским фурам больше нельзя в ЕС, европейским на нашу территорию можно только до ближайшего пункта перегрузки. В этих фурах ехало много всего, что делало полки в магазинах разнообразнее. Теперь по некоторым позициям может образоваться пауза, пишет onliner.by.

Как все было: сначала запрет для фур ввел Европейский союз, через неделю ответила Беларусь. Рынок успел поработать в изменившихся условиях совсем немного, пока его участники разбираются в новых правилах и задаются вопросами, на многие из которых еще нет ответов.

«В другое время была бы возможность заработать»

Основной вопрос — чем заменить прямые перевозки фурами из ЕС в Беларусь и обратно. Пока есть несколько вариантов разной степени удобства.

— Рынок в любые кризисы искал варианты, как адаптироваться и пережить сложные времена. Можно предположить, что так будет и сейчас, но это отразится на стоимости логистики и на конечных ценах для потребителей. Для рынка самое худшее — это даже не сами по себе введенные ограничения, а падение грузооборота. С учетом продуктового эмбарго с 1 января, нынешних ограничений и прогнозируемой экономической рецессии мы предварительно оцениваем, что грузооборот может сократиться в два раза, — говорят в белорусском представительстве международной транспортно-логистической компании TELS.

Вот какие маршруты можно использовать

Европейские перевозчики доставляют товар своим транспортом до пункта перегрузки в РБ, дальше подключаются белорусские перевозчики со своим транспортом.

«В другое время некоторые перевозчики были бы очень довольны таким вариантом и возможностью заработать. Но на фоне последних событий причин для радости мало», — говорят в одной из транспортных компаний. Пока белорусские перевозчики начинают тестировать, как работает эта схема, и договариваются с европейскими коллегами.

Грузы доставляют напрямую автотранспортом третьих стран — допустим, Казахстана или европейских государств, которые не входят в ЕС (как пример, Сербия или Молдова).

До введения Беларусью ответных мер предполагалось, что то, что не смогут привезти белорусские фуры, привезут европейские. Теперь, когда и первые, и вторые попали под ограничения, можно было бы надеяться на перевозчиков из третьих стран. Но импортеры не видят здесь каких-то особых возможностей — для перевозок нужны будут все те же разрешения в/из третьих стран, к тому же работающие там компании ориентируются на другие перевозки.

Автотранспорт может везти товар транзитом через Турцию.

Очевидно, что и этот вариант потребует дополнительных расходов и времени на перестройку.

Плюс к этому перевозчики ждут ясности с расшифровкой санкционного пакета ЕС, где оставили лазейку в виде прямых перевозок для еды и лекарств. Как воспользоваться этой возможностью? Расшифровать попытались в Официальном журнале ЕС, но пока получилось не очень: компетентные органы государства-члена ЕС могут разрешить перевозку, например, продовольствия предприятием автомобильного транспорта, созданным в Беларуси, если они определили, что такая перевозка необходима. Кто и как определяет, что эта перевозка «необходима», не уточняется. Точно так же пока нет пояснений, в какие органы надо обращаться и сколько времени все это займет.

Как выглядят полки с импортом сейчас

Полный список всего, что приезжало в фурах, составить невозможно. Перевозчики могут перечислять долго: макароны, кофе, алкоголь, колготки, средства для стирки, бытовая техника, запчасти, станки, упаковка… Одна часть — потребительский импорт, вторая — сырье и комплектующие для белорусских производств (этикетка на банку с напитком, линия для производства сыра — что угодно).

Мы посмотрели, что сейчас есть на полках магазинов из потребительского импорта.

Часть европейской еды «в ответ на внешнее давление» решили не пропускать к нам еще с 1 января. Хронику санкционных продуктов мы вели здесь (когда только объявили о запрете), здесь (когда он вступил в силу) и вот здесь (когда началось всеобщее переписывание ценников).

Фиксируем апрельские изменения: естественно, что к этому времени не выжило ни одно польское яблоко или испанский помидор, но торговля умело запаслась шоколадом, печеньем и сырами. Впрочем, тогда о «нежелательных» продуктах предупредили за три недели, теперь же ограничения начали действовать практически сразу после их объявления.

Помимо «санкционки» европейского съедобного импорта у нас не так много. Из того, что могли покупать,— итальянские макароны (будьте осторожны, российские пачки тоже пытаются мимикрировать под них). Плюс одна и та же торговая марка может выпускать макароны и в России, и в Италии.

Сейчас на полках десятки видов, а что, если их не станет? Последние цифры Белстата говорят, что только 15% макаронного импорта зависело от Италии. А еще 64% давала Россия. Плюс не забываем про белорусские макароны, они тоже никуда не исчезали.

Оливковое масло. На этикетках Италия, Испания, Греция. Если задаться целью и неистово проверять доставки, можно увидеть дивный новый мир оливкового масла из России. Впрочем, от Греции до Турции всего ничего. Заодно можно захватить какого-нибудь бальзамического уксуса.

У готовой рыбной продукции из ЕС как будто бы не было шансов — все полки заняты белорусской и российской. Заморозка тоже российская. Нам рассказывали про сырье из Норвегии и Исландии для белорусского производства, посмотрим, будут ли ему мешать ограничения. А пока стейки из Эстонии.

С импортными соками может быть тревожно, и вот почему. Несмотря на то, что 62% поставок обеспечивает Россия, там его делают из импортного сырья и предупредили, что его может не хватать. Европейского импорта у нас в этом году было примерно 6%, судя по цифрам Белстата. В основном это соки в районе 10 рублей за литр.

Чай преимущественно из России, Китая и Шри-Ланки. Кофе — отовсюду понемногу. Путь некоторых упаковок, где значится Италия или Германия, может видоизмениться.

Дольше обычного могут добираться на полки европейские оливки, песто, вяленые томаты. Последние куда-то запропастились уже сейчас. Самое время купить сушилку?

Всякие кукурузы-горошки — в основном российские и молдавские.

Несколько видов варений и джемов тоже добирались к нам из Европы. Но из Азербайджана, Армении и России все равно больше банок.

Еда для котиков, которую продают в гиперах, как будто в безопасности, европейского там немного. Только морские свинки ели что-то в пакетиках из Бельгии.

С одеждой пока все выглядит так, что поставки вне зоны риска. В магазинах два самых популярных ответа такие: «Поставки идут каждую неделю, все хорошо», «Мы получили всю коллекцию весна/лето, никаких проблем».

И дорогие бренды, и масс-маркет везут горы всего из Китая, Камбоджи, Турции, Марокко и так далее. 1669 рублей за Ralph Lauren, и тоже из Китая.

Единичные штуки вроде колготок за 129 рублей или чулок за 149 рублей ехали из Австрии. Рядом с ними получулки за 699 рублей и комбинация за 599. Привезли из Хорватии — значит, кому-то надо было.

Обувь добирается в основном из Азии. Есть польская, которую «надо теперь придумать, как доставить». Точечно привозили другую европейскую обувь. Вот немецкий бренд Kennel & Schmenger и его босоножки почти за тысячу рублей.

А что с косметикой и бытовой химией? Полки со стиральными порошками и чистящими средствами могут проредиться, если польские штуки забуксуют где-то на границе. Но похоже, что на их место просто поставят белорусское и то, что приедет из третьих стран.

С косметикой пока выглядит волнительнее. Белорусскую косметику не устают нахваливать, но если кому-то нужны Estee Lauder или Dior, то пока рассчитываем на запасы в магазинах. Сейчас все на полках.

Как будет дальше, непонятно, импортеры говорят, что поставки косметики из ЕС пока «в стопе».

Зато можно не волноваться любителям корейских штук.

Еще один вопрос и загадка вселенной — что вместо привычного парфюма, если он долго будет искать новый путь через границу.

Что говорят импортеры

Пока компании находятся в стадии «ведем переговоры, учитывайте, что многое едет из России». Ищут какие-то варианты и для европейских товаров, но говорят, что «некоторые предложения — это из области фантастики, цены сразу вырастут».

— Мы до сих пор не можем выстроить четкую картину, слишком много подводных камней. Пока непонятно, как сегодня пополнять складские остатки, если мы говорим о продуктах из Европы, — говорит коммерческий директор одной из компаний-импортеров. — Вполне допускаю, что, может быть, завтра появится какая-то ясность. Но пока нет 100%-ной возможности пополнить складские остатки.

Сами перевозчики еще не до конца понимают это все. Те, кто пытается что-то спрогнозировать, предложить и рассказать, выставляют цены, скажем так, совершенно нереальные. Такая продукция, исходя из предварительных озвученных цен на фрахт, будет не востребована и не нужна.

Один из крупнейших импортеров косметики уточняет: «Если договариваться о новом маршруте, то для этого нужно заключение контракта. То есть это дело не одного дня и даже не одной недели».

На сколько хватит запасов? Общей статистики нет, но опрошенные импортеры оценивают, что их запасов точно хватит на месяц. На несколько месяцев — прикидывают поставщики других европейских товаров. Подсчеты условные, все зависит от активности покупателей.

Спрашиваем про ж/д и авиаперевозки. Игроки рынка просят быть приземленнее: «Если возили фурами, значит, так было выгоднее всем». А еще напоминают про банковские и финансовые санкции: были проблемы с платежами в адрес администраций железных дорог в ЕС. К этому добавляется закрытое небо над Украиной и вокруг нее — товары могут лететь очень долго и дорого.

Но даже в ситуации неопределенности бизнес пробует проявлять осторожный оптимизм: импорт при любом сценарии не исчезнет, даже если логистика усложнится. Его будут возить из других стран или из тех же, но с перегрузкой на границе или по другим маршрутам. Основной вопрос будет в цене.

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