В России недовольны решением Лукашенко не пропускать европейские фуры 2 21.04.2022, 10:27

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Минсельхоз РФ ищет пути для бесперебойных поставок товаров из Европы через Беларусь.

Россия может попросить Беларусь пропускать европейские грузовики с некоторыми товарами. Об этом пишут «Известия». По информации российской газеты, Минсельхоз РФ ищет пути для бесперебойных поставок товаров из Европы через Беларусь.

С 16 апреля ЕС запретил белорусским и российским перевозчикам работать на своей территории. Исключение сделано для ограниченного ассортимента товаров, который включает продовольствие, продукцию АПК и лекарства. В ответ белорусские власти запретили европейским фурам перевозить грузы по территории страны. Европейские перевозчики могут пересекать границу только для перецепки или перегрузки в специально оговоренных местах. Как сообщили «Известиям» в «Руспродсоюзе», автомобили ждут очереди на перегрузку несколько дней, в итоге время доставки выросло.

В «Союзмолоке» рассказали изданию, что крупные российские компании обратились к правительству с предложением договориться с белорусскими властями о приоритетном проезде грузовиков из ЕС по территории страны для части товаров. Сейчас формируется перечень такой продукции. Переговоры могут начаться после его утверждения. Российский бизнес хочет добиться, чтобы фуры с продукции из Европы доезжали до места назначения в России без остановки и перегрузки. В частности, речь может идти об оборудовании, упаковочных материалах, комплектующих, сырье для детского питания и молочного производства, концентрированных соках, ингредиентах, запчастях для пищевой промышленности, кофейных капсулах, бумаге для чайных пакетиков, какао-пасте, карамели, сахарозаменителях. Надо отметить, что поставки данных товаров не охвачены санкциями Евросоюза.

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