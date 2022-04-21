Страшное пророчество для России сбывается 3 Владимир Пастухов, «Главред»

21.04.2022, 10:28

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Когда тело РФ расползется по швам?

Сбылось страшное пророчество Володина: "Есть Путин – есть Россия". Сбылось в еще более апокалиптическом образе, чем привиделось Володину: Путин еще есть, а России уже нет.

24 февраля 2022 года Россия перестала существовать как геополитическая реальность в ее традиционной, доселе знакомой нам исторической форме.

Осталась лишь одна видимость, 140 миллионов разрозненных клеток, продолжающих свое частное индивидуальное существование в мертвом теле русской цивилизации. Ее замороженное тело, пока Путин жив, плавает в жидком азоте в гигантской криокамере размером с одну седьмую часть суши.

Как только Путина не станет, тело это выплеснется наружу и под воздействием высоких температур расползется по швам, распадаясь на ткани и органы.

Никакой альтернативной истории для России теперь уже не припасено. К мысли этой придется привыкнуть и тем, кто надеется на вечную жизнь Путина, и тем, кто мечтает о вечной жизни для России после Путина.

Возвращения к нормальности (читай, к тому, что было, хоть как-то знакомо по прошлому, в чем будут угадываться знакомые черты) не будет уже ни до, ни после.

Будет новое, незнакомое, пугающе неизвестное. Либо зияющая цивилизационная пустота на месте гигантской воронки, либо зародившийся где-то в глубинах этой воронки тайфун какой-то другой, совершенно новой России, отношение которой к старой России будет примерно таким же, как у современных итальянцев и египтян к античному Риму и Древнему Египту.

Владимир Пастухов, «Главред»

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