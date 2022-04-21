Ученые назвали доступный продукт, который может заменить всю еду на свете 2 21.04.2022, 10:33

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Он дешево стоит и необычно полезен.

Обычный картофель смог бы заменить человечеству всю другую пищу, считают ученые.

Об этом сообщила доктор Люсия Гарсиа, пишет Quora.

Зачастую медики советуют питаться разнообразно. И на то есть причины, ведь разные продукты содержат разные питательные вещества. Например, питаться в основном мясом — нехорошо. Оно богато жиром и белком, но не содержит углеводов, многих витаминов и пищевых волокон. Это может стать причиной развития хронических болезней. Недостаток углеводов может привести к таким симптомам, как низкий уровень сахара в крови, слабость конечностей, усталость и так далее.

Недостаток пищевых волокон может вызвать желудочно-кишечные заболевания, такие как желудочно-кишечные расстройства, расстройство желудка и так далее.

Также нельзя есть только хлеб, крупы, овощи или фрукты, хотя эти продукты богаты углеводами и витаминами, в них недостаточно жиров и белков.Недостаток белков и жиров в организме может вызвать недоедание, снижение иммунитета и резистентности.

Но! Ученые считают, что если бы люди ели только один продукт, картофель был бы единственным способом выжить. Картофель богат углеводами, пищевыми волокнами, в то же время картофель также содержит много белка, небольшое количество жира, разнообразные витамины и минералы.

Употребляя только картофель, можно удовлетворить различные пищевые потребности человеческого организма, резюмируют эксперты.

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