Стали известные огромные потери оккупантов с момента вторжения в Украину 21.04.2022, 10:43

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В «груз 200» обратились уже 21 тысяча российских солдат.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 21 000 своих солдат.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 21 апреля, (обнародовали https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/299547459025006) в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также оккупанты лишились более 5600 единиц техники, среди них:

танков — 829 ед.,

боевых бронированных машин — 2118 ед.,

артиллерийских систем — 393 ед.,

РСЗО — 136 ед.,

средства ПВО — 67 ед.,

самолетов — 172 ед.,

вертолетов — 151 ед.,

автомобильной техники — 1508 ед.,

корабли/катера — 8 ед.,

цистерн с ГСМ — 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 166 ед.,

спецтехника — 27 ед.

пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.

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