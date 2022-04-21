Стали известные огромные потери оккупантов с момента вторжения в Украину
- 21.04.2022, 10:43
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В «груз 200» обратились уже 21 тысяча российских солдат.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 21 000 своих солдат.
Такие данные по состоянию на утро четверга, 21 апреля, (обнародовали https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/299547459025006) в Генштабе Вооруженных сил Украины.
Также оккупанты лишились более 5600 единиц техники, среди них:
танков — 829 ед.,
боевых бронированных машин — 2118 ед.,
артиллерийских систем — 393 ед.,
РСЗО — 136 ед.,
средства ПВО — 67 ед.,
самолетов — 172 ед.,
вертолетов — 151 ед.,
автомобильной техники — 1508 ед.,
корабли/катера — 8 ед.,
цистерн с ГСМ — 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 166 ед.,
спецтехника — 27 ед.
пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.