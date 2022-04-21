Россия приближается к суверенному дефолту 21.04.2022, 10:46

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Информация от Wall Street Journal.

Суверенный дефолт России стал более вероятен после того, как 20 апреля американские регуляторы рынка облигаций объявили о том, что Кремль не выполнил своих обязательств по обслуживанию госдолга России, предложив кредиторам процентные выплаты по долларовым облигациям в рублях. Об этом пишет газета Wall Street Journal .

Платежи в рублях были произведены 6 апреля после того, как американский банк JPMorgan отказался перевести держателям российских облигаций $649 миллионов c замороженных в результате санкций счетов ЦБ России.

Если Россия не выплатит эту сумму до 4 мая, истечения так называемого льготного периода, она формально окажется в состоянии дефолта, или, как пишут аналитики рейтингового агентства Moody's, такая ситуация "может рассматриваться как дефолт". Долги, которые Москва отказывается обслуживать, составляют $6 миллиардов.

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