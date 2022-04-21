Почему режим делает глупость, атакуя профсоюзы? 1 21.04.2022, 10:49

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Теперь даже договориться будет не с кем.

Похоже белорусские власти серьезно обиделись на Евросоюз за игнорирование «мирных инициатив» министра кажется иностранных дел, пишет Telegram-канал «Письма к дочери».

И ответили, как умеют — бомбардировкой Воронежа. Потому что вчерашний и позавчерашний разгром профсоюзов — это, конечно, такой вариант ответа Западу. Арестами рядовых экстремистов внимания на себя уже не обратишь, а ничего заметного, кроме профсоюзов, в этом несчастном Воронеже не осталось. Удивительно как профсоюзы до сих пор уцелели. Ну вот сейчас исправляют недоработку. За два дня были задержаны как минимум 17 ветеранов независимого профсоюзного движения. То есть, обиделись власти не по-детски.

Хотя это немножко удивительно. Потому что: а чего вы ждали-то, собственно? Что после всего что было сочините письмо про непреодолимые обстоятельства, и все станет как раньше? Вот я не могу понять, что там происходит в этих их головах, что после бомбардировок Евросоюза мигрантами и бомбежек Украины они еще пытаются шантажировать Запад бомбежками Воронежа.

Впрочем, набор опций у белорусских властей невелик. Вчера, вот обнаружилось, что Украина предлагает включить белорусские власти вместе с Россией в список спонсоров терроризма. А союзник оказался слишком слабым, чтобы защитить, но все еще остается достаточно сильным, чтобы навредить. Остается только бомбить Воронеж, а в перерывах писать письма.

Хотя, как я понимаю, в глазах властей погромы профсоюзов имеют еще и практический смысл. Такой превентивный удар по тем областям, откуда на белорусскую стабильность готовится нападение.

Практического смысла в этом превентивном ударе, я думаю, немного. Если какие-нибудь шахтеры обидятся на увольнения и падение зарплат, то они найдут, наверное, способ выразить свою обиду и без профсоюзов. С профсоюзами властям было бы, кстати, даже проще. Есть с кем договариваться.

Но соображения бюрократического свойства оказались важнее. Может эти аресты и не помогают укреплению стабильности, но точно помогают отчетам об укреплении стабильности. Всегда искать удобнее там, где светло, а не там, где спрятано.

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