Россия бросает в бой устаревшую военную технику времен СССР 7 21.04.2022, 10:52

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Из-за больших потерь на фронт отправляют «расконсервированный» металлолом.

По данным Главного управления разведки ВСУ Украины, армия России уже готовится применять устаревшую советскую военную технику.

Как сообщает украинская разведка, для восстановления своих боевых возможностей ВС России все чаще прибегают к использованию техники советского производства, которая с 1970-х годов находилась на базах хранения. Речь идет о САУ "Мста-С", "Акация", "Гвоздика"; РСЗО "Ураган" и "Точка-У".

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