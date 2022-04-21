Spiegel: Канцлеру Германии Шольцу грозит отставка из-за отказа предоставить тяжелое вооружение Украине 4 21.04.2022, 10:57

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Олаф Шольц

Лидеры оппозиции готовят проект резолюции для голосования в Бундестаге.

В правительстве Германии не стихают споры относительно поставок тяжелого вооружения Украине, и нерешительность канцлера ФРГ Олафа Шольца может привести к его отставке. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.

По словам издания, лидеры оппозиционного блока партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) на следующей неделе намерены внести в бундестаг проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Украине, если этого не сделает Шольц, пишет издание. И, прогнозирует Spiegel, оно может даже собрать большинство голосов — поскольку многие в самой коалиции поддерживают эту идею, не прислушиваясь к позиции канцлера.

«В этом случае позиция Шольца настолько сильно пошатнется, что ему фактически придется просить вотума доверия, т.е. обеспечить себе большинство в бундестаге», — говорится в сообщении.

Spiegel также указывает на то, что канцлера критикуют как оппозиция, так и участники проправительственной коалиции.

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