Королеве Великобритании Елизавете II исполнилось 96 лет 1 21.04.2022, 11:33

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Королевский дворец опубликовал фото именинницы, которое сразу стало популярным в Сети.

В четверг, 21 апреля, королеве Елизавете II исполняется 96 лет. Первым ее поздравило Королевское Виндзорское конное шоу, а Букингемский дворец распространил новое фото в соцсетях. На нем Ее Величество попала в кадр с двумя пони.

Королева Елизавета ІІ посещает Королевское Виндзорское конное шоу 78 лет, с 1943-го. Это одно из ее любимых мероприятий, поэтому не удивительно, что организаторы поздравили ее первыми.

Этот кадр сделан за месяц до дня рождения Ее Величества, в марте, на территории Виндзорского замка. На нем она позирует с двумя пони – Байбеком Кэти и Байбеком Найтингейлом.

На Елизавете II длинное темное пальто цвета хаки с кейпом. Под него она подобрала любимые черные лоферы и обошлась без головного убора – красочного платка или шляпки с цветочной композицией. 96-летняя королева предстала на фоне цветущего дерева, а белоснежных пони держала за уздечку. На ее лице – улыбка.

В день своего 96-летия Елизавета II проведет в Сандрингемском дворце, в 180 километрах от Лондона. У нее запланирован семейный обед. Все торжества пройдут в начале лета и будут объединены с ее 70-летием на троне.

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