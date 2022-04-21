Умер известный белорусский поэт и журналист Анатолий Вертинский 1 21.04.2022, 11:41

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Анатолий Вертинский

В газете «Літаратура і мастацтва», которую он возглавлял, появилась сенсационная статья с правдой о Куропатах.

В 1986—1990 годах Анатолий Вертинский был главным редактором газеты «Літаратура і мастацтва». В то время на ее страницах появилось множество статей по истории и культуре Беларуси, в том числе и статья Зенона Позняка и Евгения Шмыгалева о Куропатах, пишет «Наша Нiва».

Анатолий Вертинский родился в 1931 году в крестьянской семье, окончил отделение журналистики БГУ. Первый сборник поэзии («Песня о хлебе») вышел в 1962 году.

В том же году Анатолий Вертинский переехал в Минск и начал сотрудничать с газетой «Літаратура і мастацтва». В 1986—1990 годах был ее главным редактором.

С 1990 по 1995 год был депутатом Верховного Совета Беларуси, заместителем председателя Постоянной комиссии по вопросам гласности, средств массовой информации и прав человека. Входил в состав комиссии, которая разрабатывала текст белорусской Конституции.

За книгу публицистических заметок «Нью-Йоркская сирена» Анатолий Вертинский был в 1988 году удостоен Государственной премии имени Янки Купалы, а в 2010 году за высокий вклад в белорусскую литературу стал лауреатом премии «Залаты апостраф» от редакции журнала «Дзеяслоў».

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