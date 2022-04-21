Можно ли в Беларуси вернуть растаможку, если уезжаешь жить за границу и забираешь авто с собой? 8 21.04.2022, 11:54

8,946

Таможенники странно ответили на вопрос автовладельца.

Автовладельцы, которые приобретали автомобили из-за рубежа, не понаслышке знают, что такое растаможка. А если авто возвращается в Европу, причем со своим владельцем, можно ли вернуть уплаченные деньги?

Таким вопросом задался читатель "Автобизнеса" Валерий. Он собирается в Европу и планирует забрать машину с собой, чтобы поставить ее на учет там. "Сейчас автомобиль находится на учете в нашей ГАИ на белорусских "номерах", был растаможен, когда ввозился в нашу страну. А в случае вывоза автомобиля за границу, как получить растаможку обратно?", – спрашивает Валерий.

До того, как обратиться к нам, читатель уже адресовал свой вопрос белорусским таможенникам. Ответ ГТК был таким:

Так "да" или "нет"?

Прочитав текст ответа, некоторые могут остаться в недоумении – так можно или нельзя вернуть растаможку при вывозе автомобиля обратно за границу? Давайте разбираться.

Основным документом, на который ссылаются в ответе, является Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС). Этот документ предусматривает возврат сумм таможенных пошлин, но только в строго оговоренных случаях (ст. 67 ТК ЕАЭС), в том числе, когда такие платежи излишне уплачены, или, проще говоря, произошла переплата.

При ввозе на территорию Таможенного союза автомобилей начисляется растаможка. В нашей ситуации об излишне уплаченных суммах речи не идет, поскольку никто эти суммы не оспаривает, и они начислены и уплачены в соответствии с законом.

Далее таможенные органы указывают на процедуру реэкспорта, предусмотренную п. 6 ч. 2 ст. 238 ТК ЕАЭС.

Таможенная процедура реэкспорта – таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров и товаров Союза, в соответствии с которой иностранные товары вывозятся с таможенной территории Союза без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и (или) с возвратом (зачетом) сумм таких пошлин и налогов в соответствии со статьей 242 настоящего Кодекса, а товары Союза – без уплаты вывозных таможенных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру.

Эта правовая норма говорит о том, что в отношении ввезенных из-за границы товаров можно вернуть таможенные платежи, если такие товары вывозятся с территории Таможенного союза по причине неисполнения сделки.

Теперь, как говорится, следим за руками – автомобиль ввозился на территорию Таможенного союза по договору купли-продажи для личного пользования и постановки на учет в ГАИ. Сделка совершена, автомобиль на учет поставлен, а значит сделка исполнена. По этой причине применить процедуру реэкспорта к автомобилю, вывозимому за пределы Таможенного союза, нельзя.

Так что ответ на вопрос Валерия – нет. Растаможку при вывозе автомобиля за пределы Таможенного союза не вернут, т.к. в нашем случае на это нет правовых оснований.

К этому следует добавить, что если вы вдруг переплатили государству налоги или пошлины, то в соответствии со ст. 66 Налогового кодекса, заявление о возврате сумм (если такой факт установлен), подается в налоговую инспекцию не позднее пяти лет с момента уплаты платежей. В противном случае применяется ставка рефинансирования Нацбанка равная 1/360 за каждый день после истечения срока. Эта норма применяется и в отношении таможенных платежей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».