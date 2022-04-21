Максим Покровский рассказал, что он думает о земляках 10 21.04.2022, 12:21

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Группа «Ногу свело!» выпустила новый клип.

Российская группа "Ногу свело!" 19 апреля на своем канале в YouTube презентовала видео на антивоенную песню "Поколение Z".

В ролике фронтмен группы Максим Покровский, сидя возле костра, сжигает российскую свастику, а на экране в это время всплывают комментарии поддерживающих войну РФ против Украины россиян.

"Просим единомышленников не обижаться: в видео мы используем комментарии тех, кто мало что понимает и не привык использовать свою голову по назначению. Наше видео именно об этом. Когда-то мы повторим нашу традицию фанатских видео, в которых покажем комментарии, в которых вы говорите нам добрые слова. Но пока вы поддерживаете нас – мы поддерживаем вас. Не отчаивайтесь и помните про моральные ориентиры, что белое – это белое, черное – это черное, а дважды два четыре", – анонсировал премьеру клипа Покровский.

Он подчеркнул, что из любого испытания важно выйти достойно.

Песня начинается с обращения к населению РФ: "Русские, мы все про…ли, а было так хорошо в начале: большая страна и демократия, нефтяная труба... Русские, мы одичали, Но были не так опасны пока мычали, а теперь готовы порвать зубами за право умереть рабами".

В одном из куплетов певец поет, что он "не с этими и не с теми. Я сам по себе. Таким и останусь. А кто недоволен, идите в …".

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