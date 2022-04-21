Белорусская экономика стремительно теряет прибыль 1 21.04.2022, 12:12

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Есть несколько факторов, которые на это повлияли.

Статорганы сообщили о размерах и динамике чистой прибыли флагманских организаций. О самых важных фактах и прогнозах на будущее пишет сайт banki24.by.

Данные о финансах и расчетах крупных и средних организаций приходят с задержкой от окончания отчетного периода. По этой причине в апреле самая свежая информация относится к статистике за 2 месяца – январь и февраль.

Чистая прибыль крупных и средних компаний РБ в феврале 2022 года составила 818,3 млн BYN. Таковы оперативные оценки Белстата.

Статорганы зафиксировали снижение чистой прибыли к предыдущим периодам. По сравнению с февралем 2021 года чистая прибыль флагманов упала на 34,9%, с январем 2022 года – на 57,7%.

Справочно: чистая прибыль — это конечный финансовый результат работы организации. Данный показатель состоит из прибылей или убытков по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, которые скорректированы на налоги и сборы.

На прибыль от текущей деятельности сильно влияет результат от реализации продукции. На прибыли (убытки) от инвестиционной и финансовой деятельности влияют текущие платежи по долгам и курсовые разницы.

Чистая прибыль флагманов промышленности в феврале составила 402,4 млн BYN. Относительно января 2022 года чистая прибыль лидеров отрасли снизилась на 65,8%.

В обрабатывающей промышленности чистая прибыль за последний месяц зимы достигла 199,7 млн BYN, в горнодобывающей – 16,1 млн BYN, в энергетике – 161,4 млн BYN. По сравнению с январем показатель обрабатывающих флагманов упал на 76,1%, горнодобывающих – на 82,6%, энергетических – на 28,9%.

Судя по всему, на итоги работы флагманов повлияло ослабление белорусского рубля к доллару и евро. Официальный курс доллара к белорусскому рублю на 1 февраля был равен 2,6149 BYN за 1 USD, к евро – 2,9113 BYN за 1 EUR. К 1 марта официальные курсы составили 2,7597 и 3,0873 BYN соответственно.

Чистая прибыль флагманов сельского хозяйства в феврале составила 142,5 млн BYN, строительства – 50,5 млн BYN, оптовой торговли – 31,5 млн BYN, розничной торговли – 52,8 млн BYN, информации и связи – 107,8 млн BYN. Флагманы транспорта в феврале понесли чистые убытки на 17,3 млн BYN.

На 1 апреля официальные курсы доллара и евро составили 2,9732 и 3,3084 BYN соответственно. Также в марте белорусский рубль существенно ослаб к российскому: курс Нацбанка за месяц изменился с 3,2978 до 3,5178 BYN за 100 RUB. При прочих равных условиях это ведет к нарастанию курсовых разниц у флагманов.

Однако 14 марта был принят указ №93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики». В соответствии с этим документом коммерческие организации (кроме банков, Банка развития и небанковских кредитно-

финансовых организаций) получили возможность относить разницы в период 2020-2025 гг. на доходы (расходы) будущих периодов и списывать на доходы (расходы) по финансовой деятельности в порядке и сроки, установленные руководителем организации, до конца 2025 года.

В связи с этим в новые отчетные периоды ожидается резкое улучшение результатов флагманов по чистой прибыли. По крайней мере, так происходило после принятия аналогичных указов в прошлые годы.

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