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«Два десятка танков, БТРы, машины»: один из лучших расчетов «Стугны» уничтожает врага в Луганской области

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  • 21.04.2022, 12:29
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«Два десятка танков, БТРы, машины»: один из лучших расчетов «Стугны» уничтожает врага в Луганской области

Украинский боец рассказал подробности.

Один из лучших расчетов ПТРК "Стугна" в Луганской области уничтожил более двух десятков единиц техники российских оккупантов.

Об этом в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову рассказал один из бойцов расчета.

"Два десятка танков, еще были БТРы, машины... Боекомплекта хватает и все остальное есть. Беспилотников чуть-чуть не хватает", - говорит украинский воин.

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