Секретный ядерный центр Израиля атакуют… дикобразы 21.04.2022, 12:37

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Грызуны проникают на территорию объекта за пищей и водой.

Экологи сообщили о растущей популяции дикобразов вблизи израильского центра ядерных исследований в пустыне Негев. Грызуны проникают на территорию секретного объекта за пищей и водой, пишет ynetnews.com.

«Дикобразам нужна подходящая для них земля, в которой они могли бы копаться, и много воды. Как только некоторые особи осознали, что объект в Негеве предоставил им что-то вроде рая, — безопасное место от хищников, защиту от непогоды и изобилие пищи — их численность выросла», — заявила эколог Захава Сигал.

В то же время, дикобразы доставляют реальные неприятности обслуживающему персоналу ядерного объекта. Они роют подкопы под зданиями, делают дыры в газоне, из-за которых уже пострадал сотрудники.

«Мы больше не сажаем цветы в кампусе, потому что они уничтожают их, как и молодые пальмы, которые мы посадили ранее. Они также повреждают наши водопроводные трубы», — сообщили сотрудники ядерного центра.

По их словам, персонал объекта борется с дикобразами в течение нескольких лет.

В период с 2010-го по 2017-й Управление природы и парков Израиля помогло поймать 100 дикобразов и переселить их в другие жилища на территории пустыне Негева.

Местные власти защищали популяции животных, но предоставили специальное разрешение на перемещение грызунов из ядерной исследовательской установки.

«Мы должны нанести на карту дома дикобразов, а затем переместить их целиком в новое место. Это, вероятно, будет фатальным для большинства и не является хорошим решением с экологической точки зрения, но другого выхода нет», — говорит Сигал.

Напомним, официально Израиль не подтверждает и не опровергает наличие в стране ядерного оружия. Но по оценкам Федерации американских ученых (FAS), по состоянию на март 2022 года Израиль располагает примерно 90 ядерными боеголовками.

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