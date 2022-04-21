Премьеры Испании и Дании приехали в Киев на встречу с Зеленским 21.04.2022, 12:39

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фото: epa

Во время визита будет обсуждаться дальнейшая помощь Украине.

Премьер-министры Испании и Дании, Педро Санчес и Метте Фредериксен прибыли в Украину 21 апреля. Видео из Киева опубликовал в Twitter Санчес, передает gordonua.com.

"Только что приехал в Киев. Украина имеет поддержку, солидарность и преданность Испании", – подписал пост с видео глава испанского правительства.

Как сообщается в Twitter премьера Дании, Санчес и Фредериксен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудят агрессивную войну России и усилия по привлечению ее к ответственности, а также дальнейшую поддержку Украины.

"Я восхищаюсь президентом Зеленским и украинским народом за их мужество и то, как они продолжают защищать свою страну в неспровоцированной и незаконной войне [президента РФ Владимира] Путина. С нетерпением жду встречи с Зеленским, где будет мой посыл о том, что Дания продолжит помогать Украине. Запад стоит вместе, чтобы поддержать украинский народ", – отметила Фредериксен, ее цитирует сайт правительства Дании.

Фредериксен посетила пострадавшую после российской оккупации Бородянку в Киевской области, сообщил портал Politiken.

PM Frederiksen and @sanchezcastejon arrived in Kyiv to meet with President @ZelenskyyUa to deliver concrete support to #Ukraine.



Will discuss #Russia’s war of aggression & accountability efforts, as well as further support to 🇺🇦 #StandWithUkraine #dkpol https://t.co/DhpYrLiERW — Statsministeriet (@Statsmin) April 21, 2022

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