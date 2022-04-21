В Твери горит здание НИИ-2 Минобороны России

В Твери горит здание НИИ-2 Минобороны России23
- 21.04.2022, 12:48
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Люди ломают окна, чтобы выскочить наружу.
В Твери горит здание НИИ-2 Министерства обороны России.
Корпус загорелся в 11:08 утра, 21 апреля.
Работу спасателям осложняет сильный ветер, который достигает 12 м/с. Ветер несет дым в сторону города. Жители Центрального района Твери услышали запах гари.
Движение на набережной Афанасия Никитина, где расположено здание, перекрыто. Изменены маршруты автобусов.
Здание четырехэтажное. Из окон второго и третьего этажа бьет пламя. На видео люди ломают окна, чтобы выскочить из здания, пишет «Главред».