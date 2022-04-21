В Твери горит здание НИИ-2 Минобороны России 23 21.04.2022, 12:48

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Люди ломают окна, чтобы выскочить наружу.

В Твери горит здание НИИ-2 Министерства обороны России.

Корпус загорелся в 11:08 утра, 21 апреля.

Работу спасателям осложняет сильный ветер, который достигает 12 м/с. Ветер несет дым в сторону города. Жители Центрального района Твери услышали запах гари.

Движение на набережной Афанасия Никитина, где расположено здание, перекрыто. Изменены маршруты автобусов.

Здание четырехэтажное. Из окон второго и третьего этажа бьет пламя. На видео люди ломают окна, чтобы выскочить из здания, пишет «Главред».

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