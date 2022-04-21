«Много пацанов потеряли и техники, а захватить город или поселок какой-то не получается» 1 21.04.2022, 12:55

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СБУ обнародовала переписку оккупанта с другом.

Все больше российских оккупантов осознает, что Украину им не завоевать.

Об этом свидетельствует переписка одного из захватчиков с другом, обнародованная СБУ.

Учитывая содержание сообщений, российские захватчики не понимают, ради чего они воюют, ведь против них не только армия, но и местное население.

Они отчаялись в своей миссии "освободителей" и единственное, чего хотят – вернуться целыми домой.

Оккупант: Успехов фактически нет. Только много пацанов потеряли и техники, а захватить город и поселок какой-то не получается. Куда зашли, то местные сильно против нас.

Друг: Расстрелять всех мирных и все.

Оккупант: Да, а кем мы тогда будем, если так сделаем?

Друг: Мирные тоже в руках с оружием сидят.

По словам оккупанта, украинские защитники уничтожили их подразделение на 40%. Поэтому он задумывается над дезертирством и его совсем не мотивируют выплаты за ранения.

"За что это все - не понимаю. Сколько пацанов похоронили просто так! Я бы такой, что тоже как-то сбежал! Никаких средств не стоит оно. Украину не удастся завоевать", - резюмирует захватчик.

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