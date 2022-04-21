«Беларусбанк» ввел «драконовский» процент по кредиту на недвижимость 3 21.04.2022, 13:05

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Какой будет переплата?

«Беларусбанк» сообщил, что ввел новый кредит на строительство недвижимости, его выдают под жилье от госзастройщиков.

Журналисты zerkalo.io посмотрели, кто может получить этот кредит, под какой процент, а также какой будет итоговая переплата.

Так, в «Беларусбанк» с 18 апреля можно оформить кредит на строительство жилой недвижимости, которую возводит государственный застройщик (если точнее, то организации, в уставном фонде которых доля государство превышает 50%).

В контакт-центре банка уточнили, что речь про кредит на строительство или реконструкцию жилья. Займ выдается на срок до 20 лет, ставка — 23% годовых (ставка рефинансирования + 11 процентных пунктов). Банк может профинансировать до 90% от стоимости жилья. Возраст кредитополучателя не прописан, но есть условие для пенсионеров — поручительство близких родственников. Для остальных клиентов поручительство входит в список обязательных условий только в тех случаях, когда сумма кредита превышает 100 тысяч рублей (также потребуется залог жилья).

При зарплате в 1344 рублей (это средняя «получка» по стране в феврале, которую ранее обнародовал Белстат, но уже после всех обязательных вычетов) максимальная сумма кредита составит почти 48,4 тысячи рублей. Если взять займ на 20 лет, то проценты банка за это время составят почти 120 тысяч рублей. Размер ежемесячного платежа банку составит около 941 рубля. При этом около 927 рублей из этой суммы будет приходится на проценты банка.

«Беларусбанк» также предлагает и другие кредиты на жилье от госзастройщиков. К примеру, есть займ «Ипотека с нами». Партнеры по этому кредиту — «Бобруйский завод крупнопанельного домостроения», «УКС Центрального района Минска», «УКС Могилева».

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