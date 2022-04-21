Россияне в болгарском отеле назвались украинцами и устроили там «армагеддон» 19 21.04.2022, 13:18

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После принудительного выселения дебоширы были задержаны полицией.

Две семьи россиян приехали в Болгарию и сказали, что они - украинцы. Они заселились в отель Dahlia Garden в Варне.

Об этом сообщает УНИАН и публикует видео с этими "героями".

Отмечается, что с вечера в их номере начались крики, маты, драка. В разговоре с соседями одним они сказали, что из Запорожья, другим - что из Николаева, третьим - из Кировограда.

Вели себя настолько буйно, что ближе к утру упришлось вызвать полицию. Они закрылись в номере и начали собираться, чтобы сбежать. Оказалось, "люди из России" даже претендовали на гумпомощь для украинцев.

"Их вежливо послали из отеля вслед за русским военным кораблем", - говорится в сообщении Телеграмм-канала.

Россияне оставили после себя в номере полный хаос - были вырваны все торшеры с лампами, все розетки. На полу разбросанными валялись пустые бутылки, крошки еды, салфетки, разобраны электронные сигареты, чеки на крупные суммы.

Сообщается, что после выселения из отеля буйные россияне были задержаны правоохранителями.

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