Возле Мариуполя оккупанты вырыли братские могилы в 30 метров

Возле Мариуполя оккупанты вырыли братские могилы в 30 метров2
- 21.04.2022, 13:25
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Захватчики пытаются спрятать свои преступления.
Оккупанты продолжают блокировать Мариуполь. Они цинично убивают местных жителей и уничтожают дома. А тела людей они хоронят в братских могилах или сжигают в мобильных крематориях.
Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире 24 канала.
По его словам, оккупанты достаточно жестко проводят "зачистку" города, в частности, вывозят госслужащих, муниципальных работников, мужчин, держат их в плену и допрашивают.
Бойченко подтвердил информацию, что преступления, которые российские военные уже совершили в Мариуполе, в том числе преступления геноцида, они скрывают.
"Например, возле поселка Магнуш оккупанты вырыли 30-метровые братские могилы и грузовиками привозят их (тела людей – 24 канала). Они пытаются скрыть так свои военные преступления в Мариуполе", – заявил городской голова.
К тому же они привлекли мобильные крематории.
"Город закрыт для всех людей, даже тех, кто имеет прописку в Мариуполе. Местные, которые раньше выехали, не могут попасть в город", – добавил Бойченко.
Ситуация в Мариуполе очень сложная. Враг практически без остановки обстреливает город из артиллерии, а также наносит ракетные и авиаудары. Поэтому Мариуполь потерпел огромные разрушения, в частности почти полностью уничтожен завод "Азовсталь". Под завалами остаются сотни людей, среди которых есть и дети.