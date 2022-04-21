Возле Мариуполя оккупанты вырыли братские могилы в 30 метров 2 21.04.2022, 13:25

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иллюстрационное фото: AP

Захватчики пытаются спрятать свои преступления.

Оккупанты продолжают блокировать Мариуполь. Они цинично убивают местных жителей и уничтожают дома. А тела людей они хоронят в братских могилах или сжигают в мобильных крематориях.

Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире 24 канала.

По его словам, оккупанты достаточно жестко проводят "зачистку" города, в частности, вывозят госслужащих, муниципальных работников, мужчин, держат их в плену и допрашивают.

Бойченко подтвердил информацию, что преступления, которые российские военные уже совершили в Мариуполе, в том числе преступления геноцида, они скрывают.

"Например, возле поселка Магнуш оккупанты вырыли 30-метровые братские могилы и грузовиками привозят их (тела людей – 24 канала). Они пытаются скрыть так свои военные преступления в Мариуполе", – заявил городской голова.

К тому же они привлекли мобильные крематории.

"Город закрыт для всех людей, даже тех, кто имеет прописку в Мариуполе. Местные, которые раньше выехали, не могут попасть в город", – добавил Бойченко.

Ситуация в Мариуполе очень сложная. Враг практически без остановки обстреливает город из артиллерии, а также наносит ракетные и авиаудары. Поэтому Мариуполь потерпел огромные разрушения, в частности почти полностью уничтожен завод "Азовсталь". Под завалами остаются сотни людей, среди которых есть и дети.

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