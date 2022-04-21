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«Путин по своей тупости перезапустил экономику США»

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  • Юрий Романенко, «Главред»
  • 21.04.2022, 13:32
  • 10,222
«Путин по своей тупости перезапустил экономику США»

Ай да «стратег»!

Украина получает все больше тяжелого вооружения с Запада, которое помогает развернуть баланс сил в нашу пользу. Это дает твердую уверенность, что Украина устоит перед атаками России.

При этом, передавая вооружение Украине, американцы и европейцы начинают перевооружать свои армии более новыми образцами. Военно-промышленный комплекс Запада получает мощнейший толчок в этой войне. А ВПК – это ядро сложной экономики.

Путин по своей тупости сейчас запустил перезапуск американской экономики, которая выигрывает дважды.

Во-первых, от того, что сейчас европейцы, сбрасывая старое советское оружие Украине, закупают взамен новое американское и европейское. Выгода экономическая и геополитическая, потому что привязка к обслуживанию американского оружия дает привязку к США.

Во-вторых, нестабильность в Евразии делает США тихой гаванью для капитала, что позволяет лучше пройти опасные рифы глобального экономического кризиса.

Например, сейчас Европа строит инфраструктуру СПГ, что позволит в течение 10 лет полностью заменить российский газ американским.

Короче говоря, Путин дал США возможность занять суперпозицию, как во времена Первой и Второй мировых войн, когда США и позицию имеют, но на старте войны не в прямом конфликте находятся. И могут реализовать преимущество, находясь в стороне от Евразии, погружающейся в турбулентность.

Ай да Путин, ай да стратег!

Юрий Романенко, «Главред»

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