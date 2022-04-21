Блогер Шабуцкий смог убежать из Беларуси: его преследовали силовики с собаками

Блогер Шабуцкий смог убежать из Беларуси: его преследовали силовики с собаками2
- 21.04.2022, 13:19
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Ему пришлось переходить границу «лесами, полями, через колючую проволоку».
Белорусский блогер Максим Шабуцкий смог выбраться из Беларуси. Сейчас он находится в Польше, сообщает «Еврорадио».
«Границу прошел с большим трудом... Потерял там все вещи, потерял немного здоровья», — рассказывает блогер. Он шел за границу «лесами, полями, через колючую проволоку», а его преследовали силовики с собаками.
Блогер благодарит белорусский фонд и людей, которые встретили его в Польше и помогли с техникой для стримов.