Ученые: Спустя 350 лет человечество станет цивилизацией I типа 6 21.04.2022, 13:39

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Что это означает?

Шкала Кардашева — метод измерения технологического развития цивилизации, основанный на количестве энергии, которое цивилизация может использовать для своих нужд. Он был предложен советским радиоастрономом Николаем Кардашевым в работе «Передача информации внеземными цивилизациями», опубликованной в «Астрономическом журнале» в 1964 году.

Шкала определяет три категории, называемых соответственно тип I, II и III: цивилизация I типа использует все доступные энергетические ресурсы, имеющиеся на ее родной планете; цивилизация II типа — использует всю энергию своей звезды; III типа — своей галактики.

В новом материале, опубликованном на сайте ArXiv, рассматривается потенциал человеческой цивилизации для достижения высшей категории цивилизации I типа.

В статье группа ученых рассмотрела три основных источника энергии человечества: ископаемое топливо, атомную энергию и возобновляемые источники. Они оценили потенциальный рост для каждого из них, проанализировав физические ограничения каждого типа источника энергии, сбалансированные с необходимостью ограничения последствий изменения климата и других экологических проблем, таких как загрязнение.

Ученые обнаружили, что даже если принять во внимание все реалистичные ограничения, человечество может стать цивилизацией I типа. Однако, по их оценкам, человечество не достигнет этой цели как минимум до 2371 года.

Возможно, это довольно грубая оценка, которая просто не может объяснить возможные технологические инновации, которые могут произойти в течение следующих нескольких десятилетий.

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