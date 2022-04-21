Российский нефтяной магнат Вагит Алекперов ушел с поста главы «Лукойла» 1 21.04.2022, 13:53

2,630

Он также намерен сложить полномочия члена совета директоров.

Российский нефтяной магнат Вагит Алекперов уходит с должности президента компании "Лукойл". А также намерен сложить полномочия члена совета директоров.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Сообщается, что уведомление об уходе Алекперова направлено главе совету директоров компании.

На конец марта 2022 года Алекперов владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций "Лукойла". Также он обладал бенефициарным экономическим интересом еще в отношении 5,43% акций.

Отметим, Алекперов входит в санкционные списки США и Великобритании за войну России против Украины. По данным Forbes, его состояние оценивается в порядка 15 млрд долларов, он входит в топ-10 самых богатых россиян.

"Лукойл" является второй по величине нефтяной компанией в РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что "Лукойл" остановил заводы по производству мазута из-за заполнения хранилищ и проблем с его продажей за границу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».