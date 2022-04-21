Российский нефтяной магнат Вагит Алекперов ушел с поста главы «Лукойла»1
- 21.04.2022, 13:53
- 2,630
Он также намерен сложить полномочия члена совета директоров.
Российский нефтяной магнат Вагит Алекперов уходит с должности президента компании "Лукойл". А также намерен сложить полномочия члена совета директоров.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Сообщается, что уведомление об уходе Алекперова направлено главе совету директоров компании.
На конец марта 2022 года Алекперов владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций "Лукойла". Также он обладал бенефициарным экономическим интересом еще в отношении 5,43% акций.
Отметим, Алекперов входит в санкционные списки США и Великобритании за войну России против Украины. По данным Forbes, его состояние оценивается в порядка 15 млрд долларов, он входит в топ-10 самых богатых россиян.
"Лукойл" является второй по величине нефтяной компанией в РФ.
Напомним, ранее сообщалось, что "Лукойл" остановил заводы по производству мазута из-за заполнения хранилищ и проблем с его продажей за границу.