Эстония первой в мире официально признала действия РФ в Украине геноцидом 21.04.2022, 14:06

Решение принял парламент страны.

В Эстонии официально признали действия России в Украине геноцидом украинского народа. Соответствующее решение принял парламент страны.

Об этом сообщает ERR.

"За" проголосовали 86 депутатов эстонского парламента.

Как отмечают в заявлении парламента страны (Рийгикогу), в захватнической войне России против Украины оказались систематические и массовые военные преступления, совершенные российскими вооруженными силами против украинского народа. Эти преступления идеологически направлены политическим и военным руководством России, а также государственными органами пропаганды.

"Российская Федерация совершила, в частности, массовые зверства против мирного населения на временно оккупированных территориях, в частности в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и Мариуполь, а также во многих других населенных пунктах Украины. Это убийства, похищения, депортации, заключение, осквернение трупов", - указано в заявлении.

Таким образом, парламент Эстонии признает деятельность российских вооруженных сил и военно-политического руководства геноцидом против украинского народа и призывает к этому парламенты других стран и международные организации.

"Рийгикогу также призывает поддержать расследование российских преступлений и преследование виновных, а с этой целью создать международный суд в сотрудничестве с государствами", - отмечают парламентарии.

Вместе с тем там призвали страны мира усилить санкции против России, в том числе прекратить торговлю энергоносителями, а также немедленно увеличить военную и критическую гуманитарную помощь Украине.

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