«Это пороховая бочка в центре Барановичей!» 21.04.2022, 14:19

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Жители города требуют от ЖЭСа разобраться с «нехорошим» домом.

На первый взгляд дом № 44 по улице Брестской ничем не отличается от большинства частных домов нашего города. Но стоит попасть во двор, становится понятно, почему на него жалуются люди: везде – огромные горы мусора, двор усыпан пузырьками от настойки боярышника и завален всяким хламом. Пока дом доставляет неудобства местным жителям лишь своей антисанитарией, но они опасаются, что рано или поздно здесь может случиться настоящая беда, пишет intex-press.by.

«Проснулся в горящей куртке»

О том, что частный дом в самом центре города превратился в рассадник антисанитарии, нам сообщил наш читатель Геннадий. В жилье, которое рассчитано на шесть семей, на данный момент живет всего два человека, один из которых, помимо пристрастия к спиртным напиткам, страдает так называемым «синдромом Плюшкина»: регулярно таскает в свое жилище и во двор всякий хлам.

— А недавно он вообще устроил пожар! Пришел домой, напился и уснул. Проснулся в горящей куртке и сам побежал к пожарным – повезло, что рядом служба МЧС. Вся его квартира в итоге сгорела, остальная часть дома чудом осталась цела, — рассказывает Геннадий.

Но не только странный жилец вызывает обеспокоенность местных жителей. По ночам, говорит Геннадий, во дворе дома часто собираются бездомные, которые жгут костры, пьют, скандалят и разбирают на запчасти технику, собранную на мусорках.

А днем через дыру в заборе сюда часто пробираются компании школьников и устраивают перекуры.

— В одном из сараев на территории двора — куча опилок. В сухую погоду непотушенный окурок может запросто вызвать пожар, беды ждать недолго, – рассуждает Геннадий. – Да и вообще страшно представить, что в этих сараях творится. В одном из них даже диван стоит. Здесь ведь могут и изнасиловать, и убить! – Возмущается Геннадий.

«Мусор – это тоже его частная собственность»

Мужчина убежден, что проблему антисанитарии в центре города нужно срочно решать. И он даже видит, как это сделать.

— Сейчас на участке созданы все условия для того, чтобы произошел несчастный случай. Пороховая бочка в центре города! А ведь можно расселить прописанных в этом доме в какие-то малосемейки, дом снести, а на его месте построить детские площадки, парковку — да все, что угодно!

С этим предложением Геннадий уже обращался на «горячую линию» горисполкома и в ЖЭС, который обслуживает этот частный дом. Но ему сказали, что так как дом находится в частной собственности, а проблемный жилец, который устроил свалку, там прописан, сделать ничего нельзя.

— Видимо, никого не смущает, что ученики младших классов идут в школу рядом с помойкой. Ну ведь можно как-то повлиять на происходящее! До площади всего три минуты пешком, а тут — черт знает что, — заключает Геннадий.

В КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи», куда мы обратились за комментарием по поводу сложившейся ситуации, пообещали выехать на место, обследовать дом и принять меры, «которые возможно применить для наведения порядка».

— Но просто прийти к этому жильцу и сказать «убирай мусор» мы не можем. Это должен делать именно он. Ведь этот мусор – тоже его частная собственность, — пояснили в ЖРЭУ.

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