Александр Невзоров: Терпение белорусов на полном пределе 21.04.2022, 14:25

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Александр Невзоров

Лукашенко это знает.

Российский публицист Александр Невзоров в своей программе на youtube констатировал неизбежный проигрыш Кремля в войне с Украиной:

— Мы прекрасно понимаем, что украинская война закончится для Путина страшным, чудовищным поражением, поражением всего его режима. На этой войне он сломает себе шею. Вопрос в том, как долго он будет ее ломать, — отметил публицист.

При этом он обратил внимание на то, что, несмотря на абсолютную пропаганду, которая происходит и в Беларуси, большинство белорусов, более того, большинство избирателей Лукашенко не хотят ввязываться в эту войну.

— Бесспорно, что Лукашенко понимает, если он ввяжется в эту войну, то его войска повернут оружие против него и расклад станет совсем другим.

Лукашенко гораздо более чуток, чем чекист Путин. Лукашенко — из агрономов, он обязан быть необычайно чувствительным существом. То, что он не вступает в войну и не становится боевым лакеем Путина, это лучшее подтверждение того, что он знает — терпение белорусов на полном пределе, — делает вывод Невзоров.

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