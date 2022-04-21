«Кое-где они еще бродят»: что происходит с российскими военными на белорусском Полесье 21.04.2022, 14:48

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Оккупанты скитаются по окрестным деревням и пьянствуют.

Жители белорусского Полесья заметили, что военных из России в городах все меньше, передает «Радыё Свабода».

Telegram-канал «Беларускі Гаюн» сообщил, что 85% российской техники уже вывезено из Беларуси.

«Раньше каждые три минуты проезжала по городу сюда-туда их техника. Теперь может за 20 минут проедет одна машина и все. Колонн больше нет», — рассказал житель Наровли.

По его словам, поломанную российскую технику «тянут» из Наровли в Ельск. Там ее грузят на железнодорожные платформы для отправки в Россию.

Визуально мало российских военных в Мозыре.

«Кое-где они еще бродят по городу. Интересно, что еще гоняет по городу и их ПАЗ с красным крестом. На таких раньше привозили в Мозырский госпиталь раненых», — заметил житель Мозыря.

В Речице и районе российские военные и военная полиция на днях искали пропавших «своих».

«Они должны были быть в лагере в лесу, а сами разбрелись кто куда. Одни — в Речицу поехали, часто такси вызвали туда. Другие — по окрестным деревням скитались, по домам пьянствовали. Вот ездили, искали их, собирали в кучу», — рассказал житель Речицы.

В Речицком сообществе «Речица. Автопомощь» 18 апреля было размещено объявление о поиске военнослужащего РФ Александра Дашипылова. «Одет в форму. Если у кого имеется информация — сообщить в милицию», — написали в объявлении. В комментариях позже сообщили, что военнослужащий нашелся, и благодарили всех за помощь.

Жители Гомеля говорят, что не замечают сейчас на своих улицах российских военных.

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