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Британский производитель вакцины от ветряной оспы отказал в поставках препарата в Беларусь

  • 21.04.2022, 14:47
Британский производитель вакцины от ветряной оспы отказал в поставках препарата в Беларусь

Минздрав ищет других поставщиков.

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline отказала Беларуси в поставки вакцины «Варилрикс» от ветряной оспы из-за производственных проблем, сообщает zerkalo.io.

Об этом на пресс-конференции 21 апреля заявила заведующая отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вероника Высоцкая.

Минздрав ищет других поставщиков.

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