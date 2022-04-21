Британский производитель вакцины от ветряной оспы отказал в поставках препарата в Беларусь
- 21.04.2022, 14:47
Минздрав ищет других поставщиков.
Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline отказала Беларуси в поставки вакцины «Варилрикс» от ветряной оспы из-за производственных проблем, сообщает zerkalo.io.
Об этом на пресс-конференции 21 апреля заявила заведующая отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вероника Высоцкая.
Минздрав ищет других поставщиков.