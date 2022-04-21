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«Российские генералы рассчитывают, что Путин умрет»

  • 21.04.2022, 14:54
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«Российские генералы рассчитывают, что Путин умрет»
Виталий Ким

Тогда им не придется воевать с Украиной.

Российские генералы рассчитывают, что президент РФ умрет, и тогда им не придется участвовать в войне с Украиной.

Сам Путин, видимо, планировал восстановить империю, рассказал глава Николаевской областной Военной администрации Виталий Ким в интервью каналу "Украина 24".

"Путинские генералы рассчитывают, что Путин умрет, и тогда им не придется воевать. А что думает Путин - я не знаю... он, видимо, планировал восстановить... империю...", - заявил чиновник.

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