«До чиновников начинает доходить, что именно они и будут крайними» 5 21.04.2022, 15:09

12,754

На местах у режима полная деморализация.

Еще одна направление удара по экономике – остановка предприятий, которые принадлежат украинцам. Наиболее заметным стала остановка Светлогорского завода сварочных электродов. Принадлежит предприятие украинскому бизнесмену Виктору Слободянюку, которого связывают с Петром Порошенко, сообщает Telegram-канал «Ник и Майк».

Заявила компания о приостановке не сразу после начала войны, а лишь через месяц – 23 марта. С точки зрения экономики теперь ситуация с качественными недорогим электродами на рынке очень печальная. Остались только российские приемлемого качества. «Белорусские» конкуренты «Оливер» и «Ватра» - это по сути китайскин аналоги. По качеству уступают российским.

На данный момент предприятие распродаёт складские запасы. Что будет дальше (в том числе с людьми) – вопрос.

И предприятий, в которых учредители украинцы, более 300. Это тоже рабочие места, налоги.

Вторая экономическая новость. 20 апреля предприятия с государственной формой собственности должны были произвести выплаты дивидендов в бюджет. Однако выплаты были от о-о-очень скромного количества предприятий. По разным оценкам, это 5-20 процентов. У остальных денег нет.

Возможно, Совмин особым решением разрешит некоторым предприятиям платить дивиденды в рассрочку, однако пока такие документы подписаны не было. В бюджете тоже денег нет. И где их брать – никто не знает.

Это вызывает полную демотивацию на местах. Указания каждый день настолько разнонаправленные, что люди просто не успевают переваривать столь быструю смену приказов.

До чиновников начинает доходить, что именно они и будут крайними, именно их и обвинят в экономическом коллапсе в отдельно взятом регионе. Совещание силовиков четко показало, что синепал готов сдавать даже тех, кто обеспечивал ему режим «не до законов» (наезд на министрика Кубракова как раз связан с тем, что опять взялись за центральный аппарат – тот самый заговор 97 процентов продолжает работать даже спустя почти два года). Что уж говорить про сошек из районных администраций?

На фоне войны и очередного захвата Мариуполя, который не сложил оружие, в Беларуси происходят все более интересные события. Мы продолжим вам рассказывать про них. Не переключайтесь!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».